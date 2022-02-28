Европейские фондовые рынки падают

Европейские фондовые рынки в понедельник снова были в минусе после новых санкций, введенных против России, которые вызывают опасения по поводу роста цен на энергоносители, что может усилить текущую инфляцию.

На первых биржах Франкфурт потерял 2,08%, Париж – 1,95%, а Лондон – 1,14%. Европейский эталонный индекс Eurostoxx 50 упал на 2,20%.

Европейские банки тоже падают

Акции европейских банков упали на фондовом рынке в понедельник после новых санкций против России и, в частности, решения об исключении многих российских банков из межбанковской платформы Swift – важнейшего винтика мировых финансов.

Около 09:40 (08:40 по Гринвичу) упали: французские банки BNP Paribas (-8,53%), Société Générale (-9,70%), а также немецкие банки Commerzbank (-7,32%) и Deutsche Bank (-7,06%). Упал и итальянский банк Unicredit (-6,82%), сообщает «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

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