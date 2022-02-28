Латвия разрешила своим гражданам воевать в рядах Украины

Латвия разрешила своим гражданам воевать в украинских рядах против российской армии на Украине. Заявление обнародовал латвийский парламент, законодатели единогласно одобрили данное решение в понедельник утром, пишет агентство Reuters.
«Наши граждане, которые хотят поддержать Украину и добровольно защищать независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность сделать это», – сказал Юрис Ранканис, председатель парламентского комитета по обороне, представивший законопроект.
В выходные президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных добровольцев принять участие в боевых действиях с российской армией. Правительство Чехии и Дании уже разрешили своим гражданам принимать участие в военных действиях.
Вильнюс, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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