Нефть и газ в мире продолжают дорожать на фоне ситуации вокруг России

Западные страны ужесточили экономические санкции против России после вторжения в Украину, что вызвало рост цен на нефть.

Ценники подскочили в понедельник после новых санкций против России. На этом фоне опасения инвесторов по поводу перебоев с поставками нефти усилились.

Около 10:30 по Гринвичу цена барреля нефти марки Brent из Северного моря с поставкой в ​​апреле, который является последним днем ​​использования в качестве эталонного контракта, взлетела на 4,92% до 102 $.

В Нью-Йорке баррель West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​апреле вырос на 5,11% до 96,27 доллара.

« Растущие опасения по поводу перебоев с поставками энергоресурсов в Россию толкают цены на нефть и газ вверх с началом новой торговой недели», – сказал Карстен Фрич из Commerzbank. Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти в мире.

Ранее в ходе сессии цена барреля WTI подскочила более чем на 6%, а Brent – более чем на 5%, при этом обе эталонные марки преодолели символический порог в 100 долларов за баррель.

Вскоре после открытия эталонный рынок природного газа в Европе, голландский TTF (Title Transfer Facility), вырос более чем на 35% и достиг 128 евро за мегаватт-час (МВтч). Около 10:30 по Гринвичу TTF торговался на уровне 108,04 евро за МВтч, сообщает «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

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