Европейцы на фоне конфликта России и Украины скупают и пьют йод

После начала острой фазы конфликта России и Украины в Европе активно вырос спрос на йодсодержащие препараты. СМИ сообщают, что в аптеках Словакии возрос интерес к йодосодержащим таблеткам, используемым при утечке радиации. Происходит это на фоне новостей от официальных властей Украины, которые регулярно пугают Европу опасностью ЧС на ядерных объектах страны.

И хотя европейские медики обращают внимание на риски для здоровья, связанные с употреблением йодсодержащих препаратов для профилактики, без повода, однако население все разъяснения игнорирует. Аналогичная ситуация складывается в Германии, сообщения о дефиците йода фиксируются из Болгарии, Чехии, Англии и т.д.

Вслед на йодсодержащими препаратами из аптек стали исчезать и другие лекарства. «Люди начали запасаться, что-то уже просто пропало из продажи», – рассказали в аптеке в ​​западно-словацком городе Миява. Некоторые выкупленные лекарства европейцы отдают как гуманитарную помощь Украине, но она туда не доходит. «Лекарства относятся к отдельной категории товаров, которые подлежат усиленному контролю и особому таможенному контролю при перемещении через границы. Их транспортировка должна соответствовать особым условиям и иметь соответствующую документацию», – пояснили в Минздраве Словакии.

Москва, Елена Васильева

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