Словаки встали в очереди за паспортами для себя и детей, чтоб если что уехать из страны

В Словакии граждане устраивают очереди для того, чтобы получить паспорта для себя и детей.

Интерес к выездным документам спровоцирован ситуацией на Украине, говорят местные СМИ.

К примеру, 37-летняя Ева из Братиславы рассказала СМИ, что оформляет паспорт на восьмилетнюю дочь Эллу. «Мы были здесь в пятницу и понедельник, но даже не получили серийный номер. Рано утром во вторник знакомый встал в очередь за порядковым номером, я встала с ним и смогла подать заявку. На данный момент я хочу, чтобы у моей дочери был паспорт. На всякий случай», – рассказала Ева газете Nový čas.

Еще одна женщина с ребенком стояла в очереди перед отделением полиции в районе Дубравка Братиславы. «Я подумываю временно поехать на Канарские острова с сыном. Я вернусь, когда ситуация на наших восточных границах успокоится», – рассказала Маркиза местному телевидению.

Полиция Словакии призывает не паниковать

Полиция и политики пытаются успокоить словаков. «Не паникуйте. В Словакии опасности нет», – написали в соцсети полицейские. Судя по сложившейся ситуации перед клиентскими центрами, это обращение услышано не было. Полиция в социальной сети сообщила, что в среду заявления на получение паспорта подали 10 492 человека. Для сравнения, 21 февраля 2022 года в полиции было зарегистрировано 1820 заявлений на получение проездных документов, то есть спрос на паспорта вырос в десять раз. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в стране 23 мая 2012 года, когда 7 773 граждан подали заявления на получение паспорта.

Москва, Елена Васильева

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