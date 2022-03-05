Европейцам посоветовали убавить отопление на 1°С, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России

Европейцам следует снизить температуру в своих домах на один градус, если они хотят сэкономить на газе и снизить зависимость от российского импорта. Международное энергетическое агентство (МЭА) дало такую ​​рекомендацию в рамках всеобъемлющего плана из десяти пунктов для европейских правительств.

План включает, например, замену российского газа поставками из альтернативных источников, снижение потребления газа, ускорение проектов по производству солнечной и ветровой энергии или максимальное увеличение производства электроэнергии за счет биоэнергетики и атомной энергетики.

Европейский Союз может сократить импорт газа из России более чем на треть в течение года за счет мер, соответствующих «Зеленому соглашению».

Регулировка бытовых термостатов на 1°С позволила бы сэкономить примерно 10 миллиардов кубометров газа в год.

Такой шаг может показаться излишним, но если бы наряду с ним были реализованы и другие рекомендации, это позволило бы сэкономить общий объем импорта российского газа в размере 155 млрд кубометров, считают в ЕС.

«Использование ресурсов природного газа в качестве экономического и политического оружия в случае с Россией показывает, что Европе необходимо предпринять быстрые действия, чтобы быть готовой столкнуться с большой неопределенностью, связанной с импортом российского газа следующей зимой», – заявил глава МЭА Фатих Бироль.

«План МЭА из 10 пунктов предлагает практические шаги по снижению зависимости Европы от импорта российского газа более чем на треть в течение года. В то же время он поддерживает переход на чистую энергию безопасным и доступным способом», – добавил он.

Москва, Елена Васильева

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