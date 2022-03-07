В Евросоюзе ожидают до пяти миллионов беженцев с Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров развития стран Евросоюза, прошедшей во Франции в понедельник, 7 марта, заявил, что в странах ЕС ожидается до пяти миллионов беженцев из-за ситуации на Украине.

«Это спровоцировало огромную гуманитарную проблему… В настоящее время число беженцев из Украины в ЕС уже превысило полтора миллиона… Эти цифры быстро растут, и мы опасаемся, что их число может составить порядка пяти миллионов», – заявил Боррель.

Брюссель, Иван Бабурин

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