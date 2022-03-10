Британия просит своих наемников не ездить на Украину

Великобритания призвала своих наемников из числа служащих в армии, отправившихся на Украину, вернуться на родину. По данным Минобороны, небольшое количество солдат не подчинились приказу и отправились в восточноевропейскую страну, чтобы присоединиться к иностранному легиону. Однако данные действия могут быть истолкованы Россией как прямое участие Великобритании в конфликте на Украине, сообщает BBC.
По данным британской армии, небольшое количество британских солдат, находящихся на действительной службе, направляется в Украину. Но неясно, въехал ли кто-нибудь из них уже в страну. «Мы активно и настойчиво призываем их вернуться домой», – заявили в Минобороны, не уточнив, сколько человек было задействовано. Он напомнил, что британским войскам запретили покидать Украину «самостоятельно».
Таблоид Sun сообщил в воскресенье о 19-летнем военнослужащем, который покинул свою часть и купил билет в Польшу, видимо, для того, чтобы добраться до Украины. Минобороны не подтвердило информацию, сообщив лишь, что военные, направляющиеся на Украину по личному решению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
По данным BBC, сотни бывших военнослужащих британских вооруженных сил изъявили желание принять участие в конфликте с Россией в составе Украинского Иностранного легиона. Однако британское министерство обороны предупредило, что участие в боевых действиях в составе иностранного подразделения может быть незаконным.
Лондон помогает Украине поставками оружия. Он уже одобрил передачу нескольких тысяч противотанковых ракет и рассматривает возможность предоставления зенитного оружия.
По данным украинской армии, к ее иностранному легиону уже присоединились 20 тысяч добровольцев из 52 стран, сообщает CNN. Но неясно, сколько человек на самом деле поехало в Украину и присоединилось к отряду.
Стоит отметить, что Минобороны РФ сообщило, что иностранные наемники, участвующие в конфликте на Украине, в лучшем случае будут взяты в плен.
Лондон, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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