Вербовка украинскими властями наемников во Франции вызывает настороженность французских спецслужб, – сообщает газета l'Humanité.

Ссылаясь на данные Главного управления внутренней безопасности Франции и Управления разведки и безопасности Министерства вооруженных сил республики издание пишет, что в настоящее время на Украине находятся около 70 волонтеров из Франции, большинство из которых составляют «ультрарадикалы, симпатизирующие таким неонацистским формированиям, как батальон «Азов».

По данным l'Humanité, в вооруженных силах Франции в данный момент ведется розыск солдат украинского происхождения, дезертировавших из Иностранного легиона Франции.

Начальник штаба Легиона полковник Антуан Флере говорит, что его подразделение «не имеет новостей о двух десятках своих солдат украинской национальности», – пишет французское издание.

Париж, Иван Бабурин

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