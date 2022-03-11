Чехи отказываются поселять в своих домах украинских беженцев

Чехи массово отзывают свои предложения по размещению украинских беженцев, поскольку начинают понимать, что принимать их у себя дома им придется не несколько дней или даже недель, а гораздо дольше. По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, в Чехию уже прибыло почти 200 000 человек. Чехия же способна найти базовое жилье примерно для четверти миллиона человек.

Губернатор Среднечешского края Петра Пецкова, общаясь со СМИ рассказала, что некоторые люди, приютившие беженцев, через неделю отказались от них. «Несправедливо говорить беженцам через неделю возвращаться и искать жилье в другом месте. Но у нас есть такие случаи», – добавила она.

Другой представитель региона Давид Шима рассказал СМИ, что люди уже отказываются от предложений по размещению. «Мы анализируем поступившие заявки. Мы наблюдаем отзыв предложений, когда люди узнают, что беженцы будут жить не три дня или неделю, а дольше», – добавил он.

Мэр Праги Зденек Гржиб также сообщил, что готовится оттоку предложений о жилье для беженцев и отказу им в дальнейшем проживании у уже приютивших их чехов. Вместимость на четверть миллиона человек

По заявлению министра внутренних дел, в Чехию уже прибыло почти 200 000 человек. Некоторые из них обеспечили себе жилье в семьях друзей и родни.

Всего Чехия способна обеспечить элементарный комфорт и найти жилье для четверти миллиона беженцев – их возможно разместить без постройки дополнительных лагерей.

В частности, в Среднечешском крае из семи тысяч мест для проживания осталось менее трехсот, включая номера в отелях. «Мощности заканчиваются», – сказал представитель региона Давид Шима.

Аналогичная ситуация в Праге, куда направляется четверть беженцев. В связи с этим в эти дни центру помощи пришлось на 24 часа прекратить прием других заявителей. С начала войны здесь обслужили более 21 000 украинцев.

Поэтому руководители правительств все чаще призывают беженцев выезжать для регистрации в другие регионы. По их словам, там они будут ждать меньше времени.

Всего Украину покинули более 2,3 млн человек.

Прага, Елена Васильева

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