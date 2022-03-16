Проблемы немецкой армии: половина техники не работает, казармы в запустении

Пока на Украине продолжается спецоперация российских войск немецкий председатель Комитета по иностранным делам и политике безопасности Ева Хёгль опубликовала военный отчет за 2021 год, в котором указывается на тревожное состояние немецкой армии.

«В ряде случаев готовность к применению тяжелой боевой техники была ниже 50 процентов. Это совершенно неприемлемо», – заявила Хёгль, которую цитирует DPA.

Согласно полученной ею информации, выяснилось, что немецкие солдаты, особенно во время зарубежных миссий, сталкивались с неизвестным им оборудованием.

Например, в Литве, где Германия возглавляет подразделение, укрепляющее восточное крыло НАТО, по сообщениям, не было ни одного немецкого солдата, знакомого с используемой там радиосистемой.

Хёгль также заявила в отчете, что Бундесвер с доступными технологиями регулярно является «самым слабым звеном» в международных учениях.

Состояние казарм немецких солдат тоже вызывает много вопросов. Некоторые из них находятся в «заброшенном состоянии» с частично обветшавшей инфраструктурой. По словам Хёгль, это приводит к разочарованию некоторых солдат и потере боеспособности.

Например, на авиабазе Хузум с 2017 года не дают горячую воду в душевые и на кухню, частое явление там также – плесень. В одном из корпусов даже отключили питьевую воду из-за засорившейся трубы.

По словам политика, потребности Бундесвера в инвестициях в инфраструктуру к 2034 году достигнут почти 20 миллиардов евро.

После начала конфликта на Украине федеральное правительство через канцлера Олафа Шольца заявило, что намерено инвестировать в немецкую армию 100 млрд евро. В прошлом году на эти нужды было направлено половина указанной суммы.

В понедельник Германия объявила, что планирует закупить 35 американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которыми хочет заменить устаревающие Panavia Tornado, сообщает DPA.

Берлин, Елена Васильева

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