Джонсон, которому грозит «национальный позор», засобирался погеройствовать в Киев

Премьер Великобритании по примеру свои коллег из Польши, Словении и Чехии тоже захотел посетить столицу Украины. Как сообщает таблоид Daily Mail, британские спецслужбы инициативе Джонсона не рады – город признан небезопасным. «Помимо значительных рисков безопасности, вопрос заключается в том, может ли личный визит дать что-то дополнительное, или это будет просто демонстрация солидарности, и является ли это само по себе достаточной целью», – цитирует газета свой источник.

Как сообщает таблоид, поездка в киев нужна Борису Джонсону для того, чтобы восстановить свою репутацию после того, как он сравнил специальную военную операцию на Украине с референдумом по Brexit на съезде Консервативной партии в субботу. По его словам, обе ситуации иллюстрируют готовность бороться за свободу.

Его слова вызвали волну критики, прозвучавшую как «национальный позор». До этого действия Джонсона в отношении Украины хвалили как дома, так и на Украине.

На прошлой неделе Киев посетили лидеры стран Центральной Европы: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Словении Янез Янша и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Чешские спецслужбы также не рекомендовали визит в Киев, признал позже Фиала. Однако никаких ЧП с бронепоездом с чиновниками за время их пребывания на Украине зафиксировано не было.

Лондон, Елена Васильева

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