За лизинговые самолеты России придется заплатить международным страховым компаниям

Лизинговые компании, которым принадлежат полтысячи самолетов, эксплуатируемых в России, могут использовать указ Путина для того, чтобы списать и компенсировать свои убытки. Как сообщает агентство Reuter,

Лизинговая компания Air Lease Corp считает, что свои самолеты из России она вернуть, видимо, не сможет. Зато она сможет претендовать на страховые выплаты. Причина кроется в новом законе, который президент России Владимир Путин подписал на прошлой неделе.

«Закон помогает со страхованием, потому что он указывает на намерение конфисковать имущество, что, я думаю, является важным аспектом нашего страхования от военных рисков», – заявил в среду генеральный директор Air Lease Corp Стивен Удвар-Хази.

До начала спецоперации на Украине иностранные лизинговые компании имели в России в общей сложности 515 самолетов. В результате западных санкций европейские компании должны были вывести свои самолеты из России к 28 марта. Однако в большинстве случаев сделать это они не смогли.

Хотя Европейская комиссия работает с регулирующими органами, чтобы вернуть имущество лизинговым компаниям, но на успех никто не надеется, говорит европейский комиссар по транспорту Адин Валеан.

«Мы пытаемся сделать все возможное. Но, честно говоря, у нас нет особой веры в это, потому что, когда сталкиваешься с таким грубым поведением со стороны такой страны, как Россия, трудно сказать, каков будет результат», – заявил Валеан в Европарламенте.

По данным консалтинговой компании Ishka, оставшиеся в России машины стоят 10,3 миллиарда долларов. Крупнейшая в мире лизинговая компания AerCap уже отчиталась об убытках своих страховых компаний в размере около $1 млрд, сообщает The Insurer.

По словам главного финансового директора Air Lease Corp. Грегори Уиллиса, если возникнут проблемы с оплатой страховых полисов, лизинговым компаниям помогут правительства США и Евросоюза. «Я легко могу представить, что в какой-то момент в дело вмешается правительство, как оно уже делало в прошлом», – сказал Уиллис на конференции JP Morgan Industrials.

Однако Коуэн Хелан Беккер, аналитик американской инвестиционно-консалтинговой фирмы, с этим не согласна. «Крупные западные арендодатели должны быть в состоянии справиться с ситуацией без государственной поддержки», – сказала она.

Москва, Елена Васильева

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