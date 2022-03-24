Эксперты прогнозируют, что в Европе цены на продукты вырастут на десятки процентов

Мировые цены на удобрения находятся на историческом максимуме. Индекс стоимости вырос на 40 процентов с начала российской военной спецоперации на Украину. Согласно данным компании Green Markets North America, в Европе цены на аммиак, азот и нитраты, выросли на треть, рассказал аналитик компании Штепан Хайек. По его словам, домохозяйства будут испытывать рост цен на удобрения, крупы или семена посредством цен на продукты питания, которые вырастут на десятки процентов.

«Российские удобрения есть практически везде. В 2021 году Россия была крупнейшим экспортером азотных удобрений и вторым по величине экспортером калийных и фосфорных удобрений в мире», – сказал Штепан Хайек. Он добавил, что хотя торговля с Россией полностью не остановлена, импортеры избегают России.

По словам Хайека, на долю России приходится 14 процентов мирового экспорта удобрений, что, в свою очередь, окажет сильное влияние на рынок продовольствия. Кроме того, ключевым компонентом в производстве удобрений является газ, рост которого в Европе привел к сокращению производства, что значительно усугубит дефицит удобрений на рынке.

«Хотя в прошлом фермеры могли продавать по более высоким ценам, сейчас еще более высокие цены на удобрения и их постоянная нехватка могут привести к снижению спроса», – предупредил Хайек. Только в феврале, по данным агентства ООН, мировые цены на продовольствие выросли на 20,7 процента в годовом исчислении.

По его словам, рост цен в сочетании с дефицитом рынка удобрений, зерновых, семян и продолжающимися проблемами с доставкой усугубит продовольственный кризис, аналогично тому, как случилось в 2007 году. Однако на этот раз кризис не затронет развивающиеся страны, которые импортируют большую часть своей продукции.

«Мы можем ожидать увеличения цен на десятки процентов на такие продукты, как хлеб и фрукты, где более высокая цена на зерновые или удобрения будет ощущаться больше всего. Однако мы также будем платить больше за овощи, мясо и масла», – сказал Хайек.

Москва, Елена Васильева

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