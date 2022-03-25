Австрия вернулась к обязательному ношению масок – ежедневно ковидом заболевают десятки тысяч человек

Австрия ужесточила некоторые меры по борьбе с пандемией с четверга, хотя и отменила их в начале марта. Это относится, в частности, к ношению респираторов в помещении.

«У нас не было выбора, потому что, в частности, в больницах персонал уже работает с перегрузками», – сказал министр здравоохранения Йоханнес Раух телекомпании ORF, объясняя введение масочного режима.

«После двух лет пандемии уровень истощения людей просто настолько высок, что нам пришлось реагировать», – добавил министр, имея в виду «чрезвычайно высокое» число случаев заражения коронавирусом среди медицинских и социальных работников.

Карантин сократили

Обязательство носить респираторы FFP2 в помещении распространяется на рабочие места, магазины и общественный транспорт.

Исключение распространяется только на частные домохозяйства, посетителей ресторанов, потребляющих продукты питания и напитки, или участников массовых мероприятий численностью менее ста человек, что обычно распространяется на кинотеатры и театры. Масочный режим продлится минимум до Пасхи.

В то же время правительство Австрии приняло решение сократить обязательный карантин для людей с ковидом. Они могут выйти из карантина через пять дней даже без отрицательного теста, но при условии, что у них не будет проявляться никаких симптомов заболевания в течение последних 48 часов.

Однако они должны носить респиратор в течение следующих пяти дней в ситуациях, когда они вступают в контакт с другими людьми.

Ежедневно регистрируются десятки тысяч случаев

В Австрии с населением 9 миллионов человек ежедневный прирост числа новых инфекций составляет от 30 000 до 60 000 человек.

В четверг министерство здравоохранения сообщило о 41 607 новых случаях и 49 смертях от ковида за последние 24 часа. Семидневная заболеваемость на 100 тысяч жителей достигает 3242.

Сейчас в австрийских больницах находятся 3235 пациентов с коронавирусом, 233 человека нуждаются в интенсивной терапии. В то же время в Альпийской республике снижается количество зарегистрированных прививок от коронавируса.

В среду медики сделали всего 3642 инъекции. В настоящее время 69,2 процента населения Австрии прошли вакцинацию.

Вена, Елена Васильева

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