Джо Байден сегодня поедет на польско-украинскую границу

Президент США посетит Польшу в пятницу, как сообщает газета «Фигаро», его ждут в польском городе Жешув, примерно в 80 километрах от границы с Украиной. Он встретится с американскими солдатами, дислоцированными в этом регионе, частью из более чем 100 000 американских солдат, находящихся в настоящее время в Европе.

Выезд к границе – второй этап путешествия Байдена в Европу» отмечает «Фигаро». В четверг в Брюсселе Байден принял участие в совещании G7 и НАТО.

Сегодня главу американского государства примет президент Польши Анджей Дуда . он встретит гостя в аэропорту Жешува, расположенного в двух с половиной часах езды от Львова.

Затем он проведет брифинг по украинской теме, – уточнили в Белом доме.

После посещения приграничной территории Байден отправится в Варшаву, где выступит с речью «об объединенных усилиях свободного мира по поддержке украинского народа» и «привлечении России к ответственности», сообщает Белый дом.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»