Мадрид объявляет о плане прямой помощи населению на шесть миллиардов евро в связи с украинским кризисом

Власти Испании объявляют о новых мерах поддержки населения и предприятий, пострадавших от последствий кризиса на Украине и введения антироссийских санкций. Как сообщает газета «Фигаро», премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в понедельник о плане прямой помощи в размере шести миллиардов евро для домашних хозяйств и предприятий, включая субсидии на топливо, для компенсации экономических последствий украинского кризиса.

Этот план, который будет принят Советом министров во вторник, будет действовать до 30 июня, а также будет включать в себя 10 миллиардов евро в виде кредитов, гарантированных государством, заявил глава испанского правительства.

Мадрид, Елена Васильева

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