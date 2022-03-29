Макрон и Путин сегодня будут снова созваниваться – Елисейский дворец

Эммануэль Макрон и Владимир Путин вновь поговорят друг с другом по телефону во вторник, 29 марта, в 16:30 (14:30 по Гринвичу), сообщил Елисейский дворец. В частности, речь пойдет об организации гуманитарной эвакуации населения из Мариуполя совместными силами Франции, Греции и Турции.

Президент Франции заявил, что хочет обсудить со своим российским коллегой «обеспечение безопасности гуманитарной операции в Мариуполе», уточнив, что целью является ее запуск «в ближайшие дни», сообщает газета «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

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