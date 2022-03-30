Пешком, на арендованной машине, на велосипеде или на лошади – французы тяжело переживают подорожание топлива

Французы, которые работают в сельской местности, страдают от роста цен на топливо. Езда на велосипеде, совместное использование автомобилей, верховая езда, ходьба до места назначения – жители страны рассказали BFMTV.com, как они справляются с проблемой дорогого бензина и экономией денег. Приводим текст с незначительными сокращениями.

«Каждое утро в 7:30 Полин Кузье отправляется в путь с Мод и Кэтрин. Эти трое не знали друг друга несколько недель назад. Но с середины марта они каждый день делят 70-километровую поездку туда и обратно между Л'Иль-Журден и Ош (Жер), чтобы добраться до работы.

34-летняя молодая женщина начала ежедневное совместное использование автомобилей после подписания нового срочного контракта. «Как только я узнала, что буду работать в фиксированное время в 40 км от дома минимум 7 месяцев, я ухватилась за этот шанс», – объясняет Полин Кузье BFMTV.com.

«В то время цены на бензин были настолько высоки, что я сразу же создала группу в Facebook* для взаимопомощи и поиска машин», – рассказывает женщина, которая работает социальным работником. По ее словам, с ней быстро связались два руководителя пятидесяти лет, заинтересованных в том, чтобы ездить вместе и экономить.

Порог в 2 евро за бензин шокировал французов

Цена литра бензина или дизельного топлива за последние недели резко выросла, местами даже превысив отметку в 2 евро. Этого было достаточно, чтобы шокировать французов, которые в подавляющем большинстве ездят на работу на машине.

«Сначала я думала поехать на поезде, но с общественным транспортом здесь беда», – рассказывает Полин Кузье. – Поезд совершенно не соответствует моему рабочему времени. Я бы всегда приходила на 40 минут раньше или позже».

Платформа совместного использования автомобилей BlaBlaCa подтверждает, что зафиксировала «беспрецедентный пик (количества бронирований) в марте 2022 года», когда за этот период было предложено в общей сложности «36 миллионов мест». Для компании «порог в 2 евро за литр оказал на французов настоящее психологическое воздействие».

«Наш принцип заключается в том, что каждый берет свою машину по очереди, – объясняет Полин Кузье. – У нас есть общий котел для наших расходов на топливо, в который каждый кладет то, что может». Мод и Кэтрин, находящиеся в более благополучном финансовом положении, чем она, без колебаний вносят больший вклад. «Они знают, что у меня небольшой доход, и помогают. Это меня очень успокаивает: они очень понимающие».

Полин Кузье отмечает: жизнь без денег – это искусство. «Я думаю обо всех своих расходах и максимально оптимизирую свои поездки. Я нахожусь в той точке, когда по утрам могу воспрользоваться автостопом, иногда подвозят. И еще – чтобы максимально сократить расходы, я сплю один или два вечера в неделю у моей сестры в Оше».

Другая история: Франц Буссеги, медбрат, обменял свою машину на велосипед, чтобы продолжать посещать пациентов. Каждый день с 7 утра до 7 вечера он ездит по улицам Ниццы (Приморские Альпы), как он это делал, когда начинал работать 25 лет назад.

Таким образом, он экономит до 80 евро в месяц. Но иногда Франц устает и вынужден отказываться от посещения пациентов, которые живут на высотах Ниццы.

«Переход на 2 евро за литр был шоком», – признается сорокалетний Франц BFMTV.com. – Я сказал себе: «Если я хочу поддерживать свой уровень жизни, у меня больше нет выбора». Это больше невозможно… На минимальной зарплате это не невозможно».

35% его зарплаты ушло на топливо

Франц Буссеги получает единовременную компенсацию в размере 2,50 евро за поездку. «Компенсация не менялась уже более 10 лет», – жалуется он. «Иногда работа обходится нам дороже, чем что-либо еще. Кроме того, в отличие от других сфер деятельности, мы никак не можем пройти мимо роста цен на бензин и поднять свои цены на услуги – наши цены рамочные» , – отмечает Франц.

Орельен Мино, работающий в автосалоне, оказался более радикально настроенным. Платить 2 евро за литр, чтобы просто пойти на работу для этого сотрудника небольшого автосалона в Маасе оказалось нереально. Две недели назад 28-летний парень просто решил уволится и искать работу поближе к дому.

«Я принял решение уволиться из-за цены на топливо», – сказал молодой человек в видео, опубликованном 11 марта и просмотренном более 1,3 миллиона раз в Tiktok.

Из своей машины он детализирует стоимость, которую сейчас представляет для него цена дизельного топлива – на это уходит почти 35% его дохода. «Я живу в 45 км от места работы, то есть проезжаю 90 км в день. В среднем я заправляю бак один раз в неделю, что обходится мне в 110 евро, то есть 440 евро в месяц при зарплате в 1260. Я нахожу эту трату огромной. Стоит также упомянуть, что я плачу за техническое обслуживание машины, автокредит... В конце месяца у меня не осталось даже 100 евро на моем банковском счете». Молодой человек пришел к выводу, что никуда не ездить для него выйдет выгоднее.

Автобуса нет, 1 или 2 поезда в течение дня...

Отвечая на вопрос BFMTV.com, Орельен Майно говорит, что в последние месяцы он был вынужден сократить свой бюджет на отдых: «Раньше я ходил в рестораны по пятницам и субботам вечером, где позволял себе время от времени покупать красивую одежду на деньги, которые мне удавалось откладывать. Теперь это невозможно».

Орельен, которую скоро предстоит стать безработным, считает «позорным, что во Франции люди вынуждены бросать работу, чтобы иметь возможность жить прилично». После того, как он договорился со своим работодателем расчете, он полагает, что к концу месяца у него останется больше денег с его пособиями, чем с его старой зарплатой, из которой ему пришлось вычесть транспортные расходы.

На вопрос, почему он не пересаживается на общественный транспорт, Орельен Мино смеется: «Вы должны знать, что в сельской местности нас крайне плохо обслуживают». «Автобуса у нас нет, ближайшая железнодорожная станция находится в 20 км, и в течение дня ходит всего один или два поезда», – отмечает француз.

Что касается совместного использования автомобилей, «я уже посмотрел, ничего не нашел», оправдывает молодой человек. Переезжать туда, где лучше развит транспорт, молодй человек не хочет: «Я не хочу, это личный выбор».

«Это тяжело, это ненормально»

Еще один француз чтобы уменьшить расходы на топливо, продолжая работать, пересел на лошадь. С прошлого понедельника 21-летний Луи Жене проезжает 15 км один или два раза в неделю, чтобы добраться до пивоварни в Иссенго (Верхняя Луара), где он работает. Рядом с рестораном этот любитель верховой езды устроил площадку, чтобы его кобыла по имени Эоле могла спокойно ждать, пока он закончит свою смену.

Первоначально Луи Жене говорил про езду на лошади в шутку. «Мы обсуждали с коллегам увеличение расходов на топливо, и я сказал им, что если так будет продолжаться, то заправка станет слишком сложной, и мне придется передвигаться только верхом», – рассказывает BFMTV.com молодой человек.

С ростом цен на топливо заправка стала съедать в его бюджете от 130 до 140 евро в месяц. «Таким образом, 1200 евро – это чертовски большой бюджет только для того, чтобы просто ездить на работу», – комментирует он. – Это – ненормально».

Вот почему каждое утро Луи садится в седло: сложив все свои вещи в седельные сумки, он отправляется на работу и тратит на это 1 час 30 минут (по сравнению с 15 минутами езды на машине). Это позволяет любителю верховой езды сэкономить 4 поездки в неделю или 60 км. Чаще скакать на лошади до работы молодой человек не может – это довольно утомительно, как для кобылы, так и для него. В остальные дни на работу он ездит на машине.

Париж, Елена Васильева

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