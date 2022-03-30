Во Франции начали бастовать таксисты

Протестная акция таксистов началась в среду, 30 марта, в Париже у здания министерства экономики и финансов Франции. В митинге принимают участие несколько сотен человек. Демонстранты требуют принятия мер для сдерживания роста цен на топливо, – сообщает французское агентство AFP

Протестующие требуют помощи в переходе на электромобили и возвращения к НДС на топливо на уровне 5,5 % , сегодня этот налог составляет 10% .

Представитель инициаторов протеста Национальной федерации такси и профсоюза «Объединенные арендаторы такси» Паскаль Шаллит заявил: «Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь я трачу 35, это на 450 евро в месяц больше».

Сообщается, что в среду, 30 марта, аналогичные митинги прошли в городах Бордо и Нант.

Париж, Иван Бабурин

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