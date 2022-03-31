Глава внешней разведки Франции уходит в отставку из-за некомпетентности по вопросу конфликта на Украине – СМИ

Глава внешней разведки Франции генерал Видо покидает свой пост, сообщает источник в Министерстве вооруженных сил Франции, который цитирует «Фигаро».

По данным издания, поводом для увольнения послужили недостаточная компетентность Видо и «слабое владение предметом», то есть причинами и последствиями конфликта на Украине.

По словам военного источника, с которым связалось AFP, глава внешней разведки «находился в поле зрения Генерального штаба армии с момента начала военного конфликта России с Украиной. В качестве претензии Видо было высказано, что внешняя разведка Франции «ведет военную разведку по операциям, а не по намерениям». По словам другого военного источника, опрошенного AFP и также пожелавшего остаться неназванным, в течение нескольких дней в армии ходили слухи об уходе высокопоставленного офицера. Но ходили разговоры о том, что ему дадут другую должность.

Генерал Видо был назначен на этот пост прошлым летом из Командования специальных операций (COS) и наделало много шума в военном сообществе.

В начале марта, вскоре начала специальной военной операции РФ на Украине начальник штаба обороны генерал Тьерри Буркхард признался в газете «Ле Монд», что у французов и англосаксов по вопросу военного конфликта на Украине были различающиеся мнения. «Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. Наши службы, скорее, думали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену и что у россиян есть другие варианты «свалить президента Владимира Зеленского», – признал он.

Париж, Елена Васильева

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