В ЕС началась дискуссия о том, как справедливо делить между странами украинских беженцев

Страны Евросоюза должны разделить украинских беженцев в знак солидарности. Однако эта система должна быть полностью добровольной. Эту идею поддержали некоторые министры внутренних дел ЕС. «Нам нужно начать более активно распределять беженцев внутри ЕС и проявлять солидарность, заботясь о них», – заявила перед встречей министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер. Как и некоторые другие, она отказалась распределять беженцев по обязательным квотам.

Беженцев становится меньше

Частью плана является создание индекса, сравнивающего резервные мощности отдельных стран. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан назвал систему регистрации и обмена информацией о беженцах ключевой, чтобы было ясно, какие государства имеют для них свободные места.

«Нам нужно начать более активно распределять беженцев внутри ЕС и проявлять солидарность» – подчеркнула Нэнси Файзер, министр внутренних дел Германии.

Она также подчекнула, что в Брюсселе настаивают на создании транспортных коридоров из Украины в другие европейские страны, где беженцы могут сами решать, куда им идти.

«Мы предложили создать контролируемый транспортный коридор от украинско-польской или украинско-словацкой границы в страны ЕС, где должны быть информационные центры, где беженцы будут получать информацию о том, что мощности в Чехии уже исчерпаны. Но все останется на добровольной основе», – отметила дипломат.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, ежедневное количество прибывающих беженцев сократилось с 200 000 до почти 50 000, но ситуация может ухудшиться в любой момент, и ЕС должен быть к этому готов.

Просят денег на здравоохранение

По ее словам, утвержденный министрами план также включает создание индекса сравнения свободных мощностей отдельных стран. Стратегия также предусматривает более тесное сотрудничество между органами безопасности и участие Европола, с тем чтобы никто не мог злоупотреблять положением беженцев. ЕС также хотел бы помочь перегруженной Молдове, в частности, направив сотрудников в ее пограничное агентство Frontex.

По сообщению Politico.eu, одиннадцать стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Чехия, призвали во вторник создать новый фонд ЕС для покрытия расходов на медицинское обслуживание украинских беженцев. Предложение, представленное на встрече министров здравоохранения ЕС, призывает Европейскую комиссию инициировать создание фонда.

Деньги должны покрыть «огромные финансовые усилия», связанные с оказанием медицинской помощи украинцам. Их следует использовать для покрытия расходов на медицинское страхование и т.д. За этим предложением стоят Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Ян Липавски, глава чешской дипломатии, обсудил кризис с беженцами с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник в Берлине.

Неоднократно говорилось о необходимости создания гуманитарных хабов на внешних границах ЕС, откуда можно было бы быстро перебрасывать беженцев. «Тогда это просто стало известно нам. Это идея, которая направлена ​​на определенное переселение или контролируемое размещение беженцев», – сказал Липавский. По его словам, Чехия хочет пойти по пути финансовой помощи странам, в которые решат отправиться сами беженцы.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис объявила во вторник, что ЕС предоставит Чешской Республике, Словакии и Молдове 70 000 вакцин для вакцинации детей украинских беженцев.

Париж, Елена Васильева

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