Французам объяснили, почему им придется платить больше за любимые багеты

Французам придется в ближайшее время смириться с еще одним подорожанием – после болезненного перехода стоимости одного литра топлива психологического барьера в 2 евро, резкого роста коммунальных платежей, в цене поднялись и багеты.

Один из символов Франции подорожает уже в ближайшие недели. Рост цен на хлеб начался на фоне конфликта России и Украины, двух мировых зерновых гигантов: на Euronext пшеница торгуется в последние дни между 360 и 380 евро за тонну, по сравнению с чуть менее 200 евро годом ранее. Этот всплеск цен на пшеницу, безусловно, повлияет на цены на муку, пишет издание BFMTV.

Растущие цены на муку – плохая новость для французских пекарей. Тем более, что им приходится иметь дело и с другими растущими расходами: газ или электричество для работы печей, которые очень энергоемки, топливо для обеспечения поставок в торговые точки, бумажная упаковка для клиентов. Также необходимо как-то справляться и с ежегодной индексацией заработной платы. Учитывая все происходящее многие пекари будут просто вынуждены поднять цены на свои багеты, чтобы не жертвовать своей маржой.

«Речь идет о повышении на несколько центов», – подчеркивает Доминик Анракт, президент Национальной конфедерации французских производителей хлебобулочных и кондитерских изделий (CNBPF). Но поскольку багеты французы покупают каждый день, рост цен они заметят быстро.

Отметим, что в 2021 году классический багет продавался в среднем за 90 евроцентов. Более дорогой традиционный багет обычно стоит от 1 евро до 1,50 евро. Маржа компании составляет всего 8-10 центов от цены багета, что значительно ниже фиксированных затрат, таких как электричество или арендная плата (10 центов), сырье (15-20 центов) и, прежде всего, рабочая сила (50-57 центов).

«Я был вынужден увеличить стоимость всех своих буханок на 2 евроцента в середине февраля, это было первое повышение за шесть лет. Придется поднять цену еще раз, у меня нет выбора», – объясняет Дамьен Вотье, президент Союза работодателей пекарни Doubs и владелец четырех магазинов в Монбельяр.

Помимо хлеба, пекарь из Франш-Конте также поднял цену на свою выпечку на 5 центов. Багет, который Франция желает включить в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО, является верхушкой айсберга: для пекаря-ремесленника, а зачастую и кондитера, цены на все основные продукты стремительно растут. Помимо муки, растут в цене яйца, сливочное масло, молоко, растительное масло, а также мелкие фрукты, такие как малина или черника, частично выращенные и собранные на Украине.

В этом контексте сложно вернуться к прежней цене багета, даже если цены на пшеницу или энергоносители снова начнут падать в ближайшие месяцы. «Заработная плата-то все равно больше не упадет», – считает Доминик Анракт.

Париж, Елена Васильева

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