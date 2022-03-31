Поляки теряют энтузиазм и желание принимать украинских беженцев

Количество беженцев из Украины, пересекших польскую границу, приближается к 2,4 млн, из них 2,1 млн остаются в Польше. Только в Варшаве их более 300 тысяч, в Кракове – 120 тысяч, а еще сотни тысяч беженцев буквально «растворились» по стране.

Правительство и парламент одобряют одну меру за другой, чтобы помочь беженцам, но основное бремя легло на плечи простых поляков. Они открывали свои дома и принимали иностранцев, в основном женщин, детей и пенсионеров Украины. Они покупают им еду и одежду, они же пополняют счета благотворительных организаций.

Поляки, живущие в основном очень скромно, продолжают предоставлять кров украинцам. Ни их энтузиазм начинает угасать. Многие уже устали, поэтому задаются вопросом, как долго они смогут помогать, а некоторые уже сожалеют, что ввязались во все это. Мнения людей, которые бескорыстно делятся даже тем немногим, что у них есть, регулярно появляются в социальных сетях, поляк уже признаются, что попадают в затруднительное положение.

К примеру, такой вывод можно сделать из истории Урсулы из Варшавы, которая сама воспитывает 2,5-летнего сына. У нее есть квартира площадью 45 квадратных метров с двумя комнатами, одну из которых она предоставила 29-летней Софии из Киева и ее маленькому ребенку. «Ее и ребенка до сих пор тошнит, их мучает тревога, украинка не всю ночь, и я с ней. Я помогаю, чем могу, потому что хочу, но это нелегко. Бегу утром на работу, отдаю ребенка в садик, но уже не могу стоять на ногах», – рассказала Урсула порталу onet.pl. «Я не могу сейчас сказать Софии, что она должна уйти, мне было бы стыдно. Но я признаю, что не все продумала в решении принять беженцев», – добавляет Урсула.

Подобных случаев много. У многих беженцев не проходит тревога, они замкнулись в себе, им хочется вернуться домой, но не всем есть куда вернуться.

Тем временем в Интернете распространяются ложные сообщения о том, что украинцы теперь имеют приоритет перед поляками в больницах и что врачи отправляют некоторых пациентов домой без лечения, чтобы отдать кровати больным беженцам, пишет польская пресса. Руководство больницы и сами врачи это опровергают, но это не всегда работает, отмечает портал onet.pl.

Краков, Елена Васильева

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