Цены на газ в Европе пошли вверх из-за Путина и конфликта на Украине

Цена на газ в Европе стремительно растет из-за позиции Владимира Путина по оплате поставок российского топлива в рублях и не ослабевающего конфликта на Украине. Как сообщает агентство ANSA, цены в Амстердаме подскочили до 132 евро за МВтч, что на 4,8% выше уровня закрытия вчерашнего дня.

В Лондоне цена поднимается до 305 пенсов за Mmbtu, что на 1,9% больше показателя вчерашнего дня.

Напомним, что накануне Путин подписал указ, согласно которому продажа газа в недружественные страны, в том числе в ЕС, должна производиться только в российских рублях. Нарушение данного условия грозит прекращением поставок, потому что, как отметил путин, ничего бесплатно продавать Россия никому не станет.

Париж, Елена Васильева

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