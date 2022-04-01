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NewDayNews.ru

Пятница, 1 апреля 2022, 13:35 мск

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Инфляция в Европе подскочила до исторического рекорда

Фото: ec.europa.eu

Инфляция в еврозоне в марте впервые в истории достигла 7,5% в годовом выражении, следует из данных Евростата. Надо отметить, что год назад в Европе инфляция фиксировалась на уровне 1,3%.

В феврале годовая инфляция в 19 странах еврозоны составила 5,9%, что стало самым высоким уровнем, зафиксированным Европейским статистическим управлением с начала использования этого показателя в январе 1997 года, пишет «Фигаро». В марте инфляция в ЕС достигла нового исторического максимума.

Отмечается, что к инфляционному скачку привел ускорившийся в Европе рост цен на энергоресурсы на фоне российской военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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