В ЕС заявили о повышении готовности к химическим и ядерным угрозам

Член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич в среду, 6 апреля, заявил о создании стратегических резервов на случай химических, биологических, радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Ленарчич заявил следующее: «Мы создаем как резерв дезактивации, так и новый запас оборудования, предназначенного для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций».

Как сообщает ТАСС, ЕК выпустила сообщение, в котором говорится: «Для повышения готовности ЕС и реагирования на риски для общественного здоровья, такие как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, Еврокомиссия наращивает стратегические резервы потенциала реагирования через механизм гражданской защиты ЕС».

Еврокомиссия также уточняет, что стратегический резерв будет включать в себя спасательные средства на сумму 540,5 млн. долларов. Запасы планируется создавать совместно с Управлением по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них.

Брюссель, Иван Бабурин

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