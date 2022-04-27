В германском бундесвере заявили о проблемах с техническим состоянием военной техники

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе выступления Бундестаге в среду, 27 апреля, заявила, что сокращение оборонных расходов в последние десятилетия в ФРГ привело к тому, что многие единицы техники находятся не в полной боевой готовности, – сообщает ТАСС.

Глава бундесвера, в частности, сообщила: «Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно 150 из них. Из 51 вертолета Eurocopter Tiger выполнять боевые задачи могут лишь 9».

Сообщается, что Ламбрехт поддержала создание 100-миллиардного фонда на оборонные нужды.

«Вооруженные силы должны быть оснащены таким образом, чтобы они могли выполнять свои задачи», – заявила министр обороны ФРГ.

Берлин, Иван Бабурин

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