В Париже сгорела русская православная церковь

В воскресенье в Париже сгорела небольшая русская православная церковь, сообщили AFP пожарные.

По словам пожарных, интерьер церкви Сен-Серафин-де-Саров, очень маленького деревянного здания в 15-м округе столицы, «был полностью уничтожен огнем» во второй половине дня в воскресенье, люди, при этом, не пострадали. Пожарных на место вызвали три очевидца возгорания.

AFP, со ссылкой на источник в полиции, сообщает, что приоритетной версией пожара считается случайность. Следов умышленных действий не обнаружено.

«Я выражаю всю свою солидарность с верующими православной церкви Сен-Серафин-де-Саров», – написал вечером в Твиттере министр внутренних дел, также отвечающий за богослужения, Жеральд Дарманин.

В отличие от католиков, православные празднуют Пасху не в выходные 16 и 17 апреля, а 23 и 24 апреля – по юлианскому календарю. Основными местами русского православного богослужения в Париже являются собор Святого Александра-Невского в 8-м округе и собор Святой Троицы на берегу Сены, недалеко от Эйфелевой башни, в 7-м округе.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»