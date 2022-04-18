Пивовары огорчили чехов: пиво дорожает и будет дорожать

Чешские пивовары огорчили новостью – из-за глобального подорожания всего в Чехии скоро вырастет в цене и пиво. Повышение цен будет не первым. Пивоварни уже подняли цены на пиво в этом году и из-за все более дорогих ресурсов, особенно растущих цен на энергию, упаковку и сырье. Сейчас речь идет о том, что в цене вырастет и разливное пиво в пабах и магазинах.

«Мы подняли цены на разливное пиво с января, мы также подняли цены на баночный продукт с апреля на семь процентов. К сожалению, нельзя исключать дальнейшее увеличение в будущем», – сказал Праве Петр Кубин, директор по продажам национальной компании Budweiser Budvar. С января Budvar поднял цены на разливное пиво примерно на три процента.

С апреля крупнейший чешский пивоваренный завод Plzeňský Prazdroj повысил цену на пинту разливного пива на крону для всех марок Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel и Birell в бочках и цистернах. Например, разливной Gambrinus теперь стоит 35 CZK, т.е. на крону больше, чем в прошлом месяце. Цены на бутылочное и баночное пиво Pilsner пока не изменятся.

На следующей неделе Pivovary CZ Group, объединяющая пивоваренные заводы «Зубр», «Хольба» и «Литовел», также повысит цену на пинту разливного пива.

Другие пивоварни уже подняли цены в этом году. «Основная причина – значительный рост цен на некоторые ключевые ресурсы, энергоносители, затраты на логистику, упаковку. В среднем цена на отдельные фасованные сорта пива увеличилась примерно на 6%, на разливное и танковое пиво – на 4,5%», – сказала пресс-секретарь пивоваренного завода «Старопрамен» Дениса Мыльбахрова.

В Россию не экспортируют

Рост цен коснется и мини-пивоварен. «Пиво – более энергоемкий продукт, как и его основное сырье – солод. Пандемия стала первым ударом, который большинство из нас пережило. Мы верим, что как-то справимся со вторым ударом – экстремальным ростом цен на энергоносители. Пивоварение – национальное достояние, и без него общественная жизнь была бы в серьезной опасности», – сказал «Праве» Михал Волдржих, президент Чешско-моравской ассоциации мини-пивоварен.

Он отметил, что входные цены растут значительно больше, чем общая инфляция. В годовом исчислении рост потребительских цен в марте составил 12,7 процента. «На основное сырье на цену также влияет успешность урожая и мировые цены на сырье. К этому добавляются цены на энергию и топливо. К сожалению, текущая ситуация определенно негативно скажется на цене пива», – добавил Волдржих.

Доходы пивоварен отчасти упадут из-за спецоперации на Украине. В ответ на действия России они приостановили экспорт в РФ и Беларусь, и, конечно, есть проблемы с поставками на Украину.

«Мы не принимаем заказы на нашу продукцию из России, которая принадлежала экспортным рынкам Pilsner Urquell и Kozel. Это относится и к Беларуси», – подтвердил Зденек Коварж, представитель Пльзеньского праздника. Однако на данный момент, по его словам, еще слишком рано оценивать возможные экономические последствия.

«Поставки в Россию остаются приостановленными, что, безусловно, будет означать для нас определенные финансовые потери», – подчеркнула пресс-секретарь Budvar Барбора Блахова. Аналогичного мнения придерживаются и другие чешские пивоварни. Пивоварня Staropramen, например, также приостановила экспорт в Россию.

В прошлом году Россия была третьим по величине рынком для экспорта чешского пива. Даже первый за пределами ЕС. Он составил более 500 тысяч гектолитров пива, что составило 10 процентов от общего объема экспорта. По словам Мартины Ференцовой, исполнительного директора Чешской ассоциации пивоварен и солодовен, Россия в последнее время пошла по пути поддержки потребления слабоалкогольных напитков, таких как пиво, в противовес чрезмерному потреблению крепких алкогольных напитков. В прошлом году экспорт чешского пива в Украину составил около 60 000 гектолитров.

Прага, Елена Васильева

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