Цена на природный газ в США достигла 13-летнего максимума. В Европе дела еще хуже

Природный газ в США является самым дорогим более чем за 13 лет, только с начала этого года его цена выросла более чем на 100 процентов, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи NYMEX. Конфликт на Украине, который ухудшил доступность некоторых энергоресурсов по всему миру, является основным фактором роста. Тем не менее, газ в США остается значительно дешевле, чем в Европе.

Цена фьючерсного контракта на газ, поставленного в мае, сейчас составляет около 7,70 доллара за британскую тепловую единицу (БТЕ), что является самым высоким показателем с осени 2008 года.

В начале года она составляла около 3,80 долл. США за млн БТЕ. По мнению аналитиков, помимо конфликта на Украине, на рост цен также оказывает влияние ожидаемое снижение температуры в США в весенние месяцы.

Цена газа для европейского рынка в виртуальной торговой узле Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах во вторник утром составляла около 92,30 евро за МВтч.

«Влияние конфликта между Украиной и Россией на газовые рынки Северной Америки, вероятно, будет долгосрочным», – сказал Дэвид Гивенс из Argus Media.

Более чем удвоение цены на газ с начала года способствовало росту инфляции, которая уже является самой высокой в ​​США за 40 лет. В марте он составил 8,5% и превзошел оценки аналитиков.

Европа покупает СПГ

В Европе ситуация с ценами на газ значительно хуже. Стремясь избавиться от зависимости от российского газа, страны ЕС разгоняют цены – сырье для европейского рынка достигло рекордного уровня около 345 евро за МВтч в начале марта этого года, прежде чем постепенно опуститься ниже 100 евро. Цены в Европе регулируются TTF.

Поэтому Европа стала закупать гораздо больше газа в США, откуда он импортируется в сжиженном виде как СПГ. Однако сжижение и транспортировка через океан существенно удорожают газ.

Именно спрос на американский газ для сжижения и экспорта в Европу повысил его цену в последние месяцы. Точно так же, как TTF определяет цены на газ в Европе, терминал Henry Hub в Луизиане имеет такое же значение в Соединенных Штатах.

«Экспорт СПГ приобрел значение из-за геополитики. Спрос высок как со стороны производителей электроэнергии, так и со стороны промышленных компаний. Роль США как экспортера продолжает расти», – отмечают аналитики РБК, сообщает CNBC.

По их словам, экспорт газа из Мексики также высок, и среди производителей существует дисциплина.

Горняки держат добычу под контролем, несмотря на рост цен, и объем газа в резервуарах сейчас примерно на 17 процентов ниже, чем в среднем за пять лет, отметил вице-президент OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолкнер.

«Соединенные Штаты уже начинают походить на Европу в прошлом году. Они преодолевают краткосрочные сезонные колебания и обращают кривую в сценарий устойчивого спроса», – добавил он.

Но не все убеждены, что высокие цены на газ сохранятся.

Например, аналитики Citi Financial Institute повысили свою оценку средней цены на газ на терминале Henry Hub на этот год на 40 центов до $4,60 за млн БТЕ. Это значительно ниже текущего уровня цен.

Москва, Елена Васильева

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