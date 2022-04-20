В Чехии некоторые продукты подорожали на 20-40 процентов

Цены на продукты питания в Чехии выросли на десятки процентов в годовом исчислении. В середине апреля граждане стали больше платить за пшеничную муку, стоимость которой выросла примерно на 60 процентов. Хлеб в Чехии стал стоить примерно на треть дороже, чем в апреле прошлого года, а масло или картофель теперь стоят примерно на 25 проентов больше, чем в прошлом году. Это следует из данных, размещенных на сайте Чешского статистического управления (ЧСУ).

На 15-й неделе этого года покупатели платили в среднем около восьми крон за килограмм муки из пшеницы – в годовом исчислении цена выросла почти до 21 кроны. В начале года мука стоила 15,50 чешских крон.

Аналитики отмечают, что мировые цены на пшеницу подпитываются конфликтом на Украине, что делает связанные с ней продукты, такие как мука и выпечка, более дорогими. Россия и Украина входят в число крупнейших мировых производителей, Россия экспортирует зерновые в Африку и Азию, а Украина – в Европу.

Союз пекарей и кондитеров Чехии ранее заявлял, что резкий рост цен на пшеницу усугубляет проблемы пекарей, которые сталкиваются с ростом цен на энергоносители и топливо.

По данным CZSO, хлеб с тмином подорожал на треть по сравнению с прошлым годом, килограмм теперь стоит почти 35 крон. Килограмм белого пшеничного хлеба в первой половине апреля продавался в среднем за 60,84 кроны, год назад – за 46,45 кроны.

Значительный рост цен в годовом исчислении также наблюдался в апреле, например, на масло, картофель, сахар и молочные продукты. Килограмм сливочного масла сейчас стоит в среднем около 227 крон, в апреле прошлого года он стоил менее 180 крон. Картофель подорожал на 25 процентов до 20,35 крон за килограмм.

За белый нежирный йогурт люди платят теперь на 20 процентов больше – 150 граммов стоят почти 11 крон. Точно так же подорожал сахар.

Также в Чехии подорожали куриные яйца. Десять штук стоят в среднем по 37,69 крон, год назад они были почти на шесть крон дешевле. Полуобезжиренное пастеризованное молоко обходится покупателям на две кроны больше по сравнению с прошлым годом, литр стоит в среднем 21,34 кроны.

Прага, Елена Васильева

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