Во Франции после выборов начались протесты

Протесты вспыхнули в некоторых крупных французских городах в воскресенье после объявления результатов президентских выборов. В центре Парижа полиция разгоняла недовольных слезоточивым газом, в Рене протестующие подожгли баррикады на улицах. Сообщается также о демонстрациях с участием нескольких сотен участников в Марселе, Тулузе, Лионе, Нанте и Страсбурге.

Согласно кадрам, опубликованным в социальных сетях, полиция разогнала несанкционированный митинг на площади Шатле в центре Парижа, в котором участвовала в основном молодежь.

По данным СМИ, Макрон набрал 58,55% голосов во втором туре президентских выборов в воскресенье, а Ле Пен – 41,45%. Выборы сопровождались самой низкой явкой за более чем 50 лет: 72 процента избирателей, имеющих право голоса, проголосовали, потому что многие люди не хотели голосовать ни за одного из кандидатов во втором туре выборов. По мнению экспертов, многие левые избиратели проголосовали за Макрона, чтобы не допустить победы ультраправых.

Двухнедельный период между первым и вторым турами выборов сопровождался студенческими протестами в Сорбонне и других французских университетах, в ходе которых протестующие выражали недовольство обоими кандидатами.

Париж, Елена Васильева

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