Отчет о незаконных вечеринках на Даунинг-стрит во время пандемии может сломать карьеру Джонсона

Готов окончательный отчет о незаконных вечеринках, которые проходили на Даунинг-стрит во время жестких ковидных ограничений, действовавших в Великобритании. The Times описывает документ как «ошеломляющий» и говорит о том, что он может сломать карьеру Борису Джонсону.

Представитель британских СМИ Сью Грей, которая ведет расследование, говорит о «самом влиятельном человеке, о котором вы никогда не слышали».

В ходе расследования Грей общалась с десятками сотрудников, с полицейскими, охранявшими премьера.

У нее была возможность просматривать календари, электронную почту, телефонные сообщения, практически все. Поэтому можно ожидать, что отчет будет очень всеобъемлющим и подробным.

Пока Грей опубликовала лишь предварительные выводы, в которых описывает поведение Джонсон как «провал».

The Times сообщила, что один из официальных лиц, знакомых с отчетом, говорит, что премьер-министр Джонсон может быть вынужден уйти в отставку, когда результаты станут достоянием общественности.

«Отчет Сью ошеломляющий. Это невероятно усложнит ситуацию для премьер-министра. Этот отчет может положить конец ему», – рассказал неназванный чиновник.

5 мая в Великобритании предстоят муниципальные выборы, результаты которых во многом повлияют на судьбу Джонсона.

В то время как Консервативная партия с энтузиазмом относится к тому, как их лидер поддерживает Украину, почти 80 процентов населения открыто считают премьер-министра лжецом из-за дела правительственной партии.

Лондон, Елена Васильева

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