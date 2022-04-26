Джонсон собирает совещание, чтобы понять, как теперь будет жить четверть обедневших британцев

Борис Джонсон сегодня созывает кабинет министров на совещание, посвященное кризису стоимости жизни. Самым критичным образом данный вопрос затрагивает бедные семьи. Они уже сейчас не в состоянии ни плачивать растущие счета за коммуналку, ни покупать еду в магазинах.

Совещание, как пишет Daily Mail, проходит чуть более чем за неделю до выборов в местные органы власти, и после того, как национальное управление статистикой сообщило: почти четверть британцев изо всех сил пытается оплатить свои счета за домохозяйство. Получается плохо.

Управление национальной статистики также обнаружило, что 87% жителей Великобритании заметили рост своих расходов – на 25 пунктов с ноября прошлого года.

Правительству Великобритании предстоит понять, как можно поддержать своих граждан. Но пространство для маневра серьезно ограничено последствиями Covid-19 и кризисом на Украине. Сегодняшние цифры показывают, что процентные платежи по долговым обязательствам страны стремительно растут, а объем заимствований оказался выше, чем ожидалось.

Как пишет Daily Mail, ожидается, что сегодня г-н Джонсон призовет кабинет министров активизировать работу по уже существующим мерам поддержки и помочь людям получить высококачественную и хорошо оплачиваемую работу, но пока неясно, планируются ли новые меры поддержки.

Неназванный источник СМИ в правительстве Британии, между тем, отмечает, что больших трат на поддержание населения ждать не приходится: «Высокий уровень государственного долга после беспрецедентной поддержки, оказанной во время пандемии, наряду с ростом инфляции и процентных ставок означает, что мы должны сохранять контроль над государственными финансами, а не обременять будущие поколения более высоким долгом».

В офисе премьера на Даунинг-стрит считают, что частные компании должны сыграть свою роль и помочь населению и государству не впасть в нищету. Сделать это они должны путем сдерживания цен – например, на энергоресурсы и питание.

«Министры, не колеблясь, расправятся с неприемлемым поведением в отрасли, где они несправедливо завышают счета для трудолюбивых людей», – сказал представитель Даунинг-стрит.

В преддверии заседания кабинета министров г-н Джонсон сказал: «Поскольку счета домашних хозяйств и стоимость жизни растут перед лицом глобальных проблем, облегчение бремени британского народа и рост нашей экономики должны быть коллективными усилиями всего кабинета министров».

«У нас есть мощный пакет финансовой поддержки на сумму 22 миллиарда фунтов стерлингов, и мы все должны убедиться, что помощь доходит до наиболее пострадавших и трудолюбивых семей по всей стране», – добавил Джонсон.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддерживать людей, не допуская роста государственных расходов и долгов, и, в то же время, продолжим помогать британцам находить хорошую работу и зарабатывать больше, независимо от того, где они живут.

Лондон, Елена Васильева

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