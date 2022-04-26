На британском исследовательском корабле в Антарктике сыграли гей-свадьбу

Экипаж британского исследовательского корабля отпраздновал первую гей-свадьбу на британской антарктической территории. Моряки Эрик Борн и Стивен Карпентер сказали друг другу «да» в ледяном ландшафте в воскресенье, сообщают британские СМИ.

«Мы оба очень гордимся тем, что стали первой однополой парой, вступившей в брак на Британской антарктической территории», – рассказал Эрик в интервью для Британского института антарктических исследований (BAS).

«Антарктида такая невероятная. Мы вместе уже 20 лет, но когда мы прибыли в Антарктиду, это показалось идеальным местом, чтобы наконец-то пожениться», – рассказал его муж Стивен, который, несмотря на низкую температуру, был одет в традиционный килт.

На обручальных кольцах пары были выгравированы координаты места, где они поженились. Капитан корабля вручил их, а в качестве певца на свадебной вечеринке выступил корабельный врач. Всего в садьбе принимало участие 30 членов экипажа британского полярного судна «Сэр Дэвид Аттенборо».

Лондон, Елена Васильева

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