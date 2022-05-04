Брюссель все-таки хочет ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Европейская комиссия предложила ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось AFP в среду.

Новый список, который еще должен быть одобрен государствами-членами ЕС, включает 58 фигурантов, в том числе многих российских военнослужащих, а также жену, дочь и сына официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Брюссель, Елена Васильева

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