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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 4 мая 2022, 11:46 мск

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Брюссель все-таки хочет ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Европейская комиссия предложила ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось AFP в среду.

Новый список, который еще должен быть одобрен государствами-членами ЕС, включает 58 фигурантов, в том числе многих российских военнослужащих, а также жену, дочь и сына официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Брюссель, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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