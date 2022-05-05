В Германии допустили нехватку бензина из-за санкций против России

В случае введения эмбарго на нефть из России восток ФРГ может столкнуться с дефицитом бензина. Об этом заявил главы Минэкономики Германии Роберт Хабек.

«Может произойти так, что некоторое время будет слишком мало нефти и, соответственно, слишком мало бензина. Это не исключено, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло», – сказал он в эфире телеканала RTL.

Министр объяснил это тем, что восточная часть Германии снабжается топливом с НПЗ в Шведте, доля в предприятии принадлежит «Роснефти», передает ТАСС. Этот НПЗ перерабатывает только российскую нефть.

Ранее Хабек предложил немцам меньше отапливать свои дома, меньше ходить по саунам и реже принимать душ, чтобы Германия стала более независимой от поставок российских энергоносителей.

1 мая немецкие экономисты предупредили о повышении риска рецессии в ФРГ при отказе от поставок энергоресурсов из России.

Берлин, Наталья Петрова

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