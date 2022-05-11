Более двух миллионов британцев больше не могут позволить себе есть каждый день

Великобритания переживает катастрофический рост стоимости жизни. По данным опроса, проведенного Food Foundation, более двух миллионов взрослых британцев не могут позволить себе даже есть каждый день. Число людей, сталкивающихся с финансовыми проблемами, увеличилось на 57 процентов за три месяца. Не добавляют оптимизма и цены на энергоносители.

Согласно новым данным, каждый седьмой взрослый (7,3 миллиона человек) британец отметил, что его семья испытывает на себе «отсутствие продовольственной безопасности». Это означает, что в первые три месяца этого года им приходилось значительно сокращать порции или вообще не есть, потому что они либо не могли себе позволить еду, либо не имели к ней доступа. Это на 2,6 млн человек больше, чем в январском опросе на эту тему.

Британцы почти вернулись к уровню отсутствия продовольственной безопасности, вызванному хаосом первого локдауна, но теперь проблема вызвана неспособностью правительства защитить самые бедные домохозяйства от роста цен.

Более двух миллионов взрослых тогда признались, что были голодны по крайней мере один день за последний месяц.

Некачественная еда приводит к ожирению

Количество семей с детьми, которые боролись с нехваткой продовольствия в прошлом месяце, также увеличилось с 12,1 процента в январе до 17,2 процента в апреле.

«Последние несколько месяцев были действительно сложными, – подтверждает отец-одиночка Доминик Уоттерс из Кентербери. – Были дни, когда ела только моя дочь, а я либо ел для нее остатки, либо ничего не ел».

Эксперты Food Foundation опасаются, что люди будут больше зависеть от более дешевых продуктов, которые обычно «бедны по калориям и питательным веществам», что повысит риски для здоровья и грозит ожирением.

«Ситуация очень быстро меняется от экономического кризиса к кризису в области здравоохранения. Продовольственные банки этого не решат», – предупредила директор Food Foundation Анна Тейлор.

Кроме того, люди, пользующиеся продовольственными банками, все чаще просят продукты, которые можно употреблять без термической обработки. Они боятся, что не смогут позволить себе оплачивать растущие счета за электроэнергию.

Цены на электроэнергию и газ в настоящее время на Британских островах настолько астрономические, что некоторые люди доходят до отчаянных поступков. В конце апреля лондонские пожарные отправились на тушение пожара в доме, который возник потому, что жильцы жгли дрова, чтобы согреться.

На прошлой неделе ITV рассказал историю 77-летней Элси, которая не только перестала регулярно есть из-за стремительного роста стоимости жизни, что привело к потере веса, но и целыми днями катается на автобусах, чтобы не замерзнуть.

Когда премьер-министра Бориса Джонсона спросили о ее судьбе, он ответил, что благодаря ему у женщины есть бесплатный проезд в автобусах, поэтому пусть она катается на них и дальше.

Лондон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»