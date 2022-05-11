Болгария намерена покупать СПГ у США

С июня Болгария будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) в США по цене ниже, чем та, которую платит своему российскому поставщику «Газпром». Об этом, ссылаясь на заявление правительства Болгарии, сообщает Reuters. По данным агентства, премьер-министр Болгарии Кирил Петков и вице-президент США Камала Харрис договорились о поставках СПГ на встрече в Вашингтоне. «С июня согласованы поставки сжиженного природного газа в Болгарию по более низким ценам, чем у «Газпрома», – говорится в сообщении болгарского правительства.

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу. Свое решение он мотивировал тем, что местные газовые компании PGNiG и Bulgargaz отказались платить за газ в рублях. Болгария потребляет около трех миллиардов кубометров газа в год. До прекращения поставок 90 процентов сырья поставлялось из России.

Болгария также ведет переговоры об увеличении поставок газа с Азербайджаном и стремится договориться о поставках СПГ через терминалы в Греции и Турции. Она также призывает страны ЕС покупать газ вместе.

Возможность совместных закупок сырья, в которых страны-члены смогут участвовать на добровольной основе, была предложена Европейской комиссией (ЕК) в марте. Целью меры является снижение цены на газ и усиление переговорной позиции стран ЕС.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила на прошлой неделе после встречи министров энергетики ЕС, что 27 стран будут продолжать платить за российский газ по действующим контрактам в евро или долларах. Кремль же требует оплату за сырье в рублях.

Вашингтон, Елена Васильева

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