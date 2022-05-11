У каждого десятого ребенка в Италии развилась зависимость от маски

У каждого десятого ребенка в Италии развилась психологическая зависимость от ношения маски или респиратора. Это следует из исследования, опубликованного RTS. Из него следует, что в стране немало детей, для которых маска работает как соска или плюшевая игрушка. Они не хотят ложиться спать без нее, она помогает им заснуть. Другие не хотят выходить из дома, не надев маску.

Многие взрослые итальянки тоже не хотят прощаться с масками. Поэтому нередко можно увидеть их с закрытыми носами и ртами на улицах или в машинах, где их больше не нужно носить.

По данным RTS, каждый день в городе можно встретить человека, у которого через хирургическую маску, респиратор FFP2 или пластиковый щиток и платок на голове.

На вопрос, почему они до сих пор носят СИЗы, ответы разные. Наиболее распространенным является «мы привыкли к этому», за которым следует «мы чувствуем себя в большей безопасности» и третий: «я думаю, что лучше быть осторожным, потому что вирус все еще здесь».

На волне самой распространенной тройки ответов было искреннее: «Я чувствую себя голым без нее)».

Рим, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»