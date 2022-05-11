ЕС будет бороться с детской порнографией в интернете

Европейская комиссия представила в среду, 11 мая, проект постановления, налагающего обязательства на поставщиков онлайн-услуг обнаруживать, сообщать и удалять детскую порнографию.

Брюссель также предлагает создать Европейский центр по борьбе с сексуальными надругательствами над детьми, независимое агентство, которое будет базироваться в Гааге и будет делиться данными с Европолом. В частности, центр будет отвечать за сбор отчетов с онлайон-платформ.

«Сегодня наше общество не в состоянии защитить детей», – заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. По данным британской организации Internet Watch Foundation (IWF), пандемия Covid-19 с ее локдаунами усугубила проблему: количество сообщений увеличилось на 64% в период с 2020 по 2021 год. Она указала, что в 2021 году было зарегистрировано 85 миллионов секс-видео и фотографий с участием несовершеннолетних. До 95% сообщений о таком незаконном контенте в 2020 году поступило от Facebook*.

До сих пор поставщики услуг и службы обмена сообщениями в Интернете добровольно приступили к обнаружению этого незаконного контента. Теперь Брюссель хочет заставить их действовать на опережение под страхом санкций. Они предусматривают штрафы в размере до 6% от их годового оборота в случае нарушения закона. Новое положение обязывает платформы оценивать риски использования их услуг для распространения детской порнографии или привлечения детей педофилами, а также принимать превентивные меры.

Государства-члены должны назначить независимый орган, ответственный за контроль над выполнением платформой этих обязательств, уполномоченный запрашивать, при необходимости, суд или административный орган для выдачи ордера на обнаружение, адресный и ограниченный по времени. Комиссия ожидает, что провайдеры будут «использовать технологии обнаружения, которые как можно меньше нарушают конфиденциальность пользователей».

Гаага, Елена Васильева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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