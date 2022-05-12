Еда, отопление, развлечения, вода – французы испытывают дефицит денег и начинают экономить

Французы, столкнувшись с инфляцией и сложной геополитической ситуацией, сокращают свои основные расходы. Отопление, еда, развлечения – вот то, на чем граждане Пятой республики готовы экономить. Как сообщает BFMTV, данная информация содержится в последнем исследовании Cofidis и CSA Research*. Согласно ему, французы считают, что им не хватает в среднем 490 евро в месяц, чтобы жить прилично. Сумма эта на 23 евро больше, чем в исследовании, проводившемся на данную тему в сентябре 2021 года.

Дефицит денег особенно заметен среди неполных семей (78%), молодых людей в возрасте 25-34 лет (76%) и работников физического труда (72%). «Действительно, это традиционно самые уязвимые группы населения, которым труднее откладывать каждый месяц, и они должны получать больше из своего резерва или влезать в долги», – пишется в исследовании.

Сокращение расходов на отопление, прогулки, приятные покупки

Как прямое следствие этой ситуации, подавляющее большинство потребителей (81%) планируют сократить свои расходы, существенные или нет, а 69% планируют изменить свои потребительские привычки.

Так, 25% французов планируют ограничить себя в отоплении, 23% – в еде и 20% – в потреблении воды и электричества.

Что касается менее важных расходов, 55% заинтересованных французов думают об ограничении своих прогулок. Далее следуют: покупка одежды (45%), путешествия (41%), отдых (38%) и товары, относящиеся к категории «Культура» (36%).

Эти прогнозы уже можно увидеть в официальной статистике. По данным INSEE, в первом квартале «потребление домохозяйств резко упало: -1,3% после роста на 0,6% в предыдущем квартале, а покупки товаров упали на 1,7%.

Почти треть французов (29%) также планируют отложить или отказаться от своих планов – у них не состоится или отпуск, или смена работы или покупка нового автомобиля.

Только 38% французов умудряются экономить

«Это показывает, что французы не ждут, а наоборот, готовятся адаптировать свою повседневную жизнь, чтобы пережить кризис», – говорится в исследовании, которое цитирует BFMTV.

В дополнение к сокращению своих расходов, 42% французов планируют копить, 15% планируют временно использовать банковский овердрафт, а 8% планируют призвать окружающих помочь им в финансовом отношении. Кроме того, 6% французов планируют взять потребительский кредит, чтобы справиться с кризисом.

*Выборка проводилась из 1510 французов, представляющих население Франции в возрасте 18 лет, включая 877 владельцев кредитов. Выборка сформирована по квотному методу. Онлайн-опрос проводился с 28 марта по 4 апреля 2022 года.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»