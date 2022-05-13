В Ницце задержали четырех украинцев, которые хотели занять виллу, принадлежащую русским

В Ницце четыре гражданина Украины оказались в полиции после того, как захотели самовольно занять виллу, принадлежащую россиянину. Как сообщает BFMTV, правоохранителей вызвал друг владельцев жилья, которые в настоящее время находятся в России.

Друг владельцев, находящийся в настоящее время в России, вызвал полицию когда заметил неизвестных людей на частной территории. К моменту приезда полиции украинцы уже сменили замок на входе в дом и утверждали, что знают владельца помещения и заняли виллу «из-за действий России на Украине». По информации BFMTV, на виллу, о которой идет речь, не распространяются международные санкции в отношении российских олигархов и их имущества.

Владелец помещения, предупрежденный о ситуации, в настоящее время пытается вернуться во Францию. Расследование продолжается и поручено полиции Ниццы.

Ницца, Елена Васильева

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