В Испании намерены давать ежемесячный отпуск женщинам с болезненными менструациями

Испания может стать первой европейской страной, которая разрешит ежемесячный отпуск женщинам с болезненными менструациями.

Как сообщает El Pais, в правительстве готовится законопроект по этому поводу. «Важно уточнить, что такое болезненные месячные: речь идет не о легком дискомфорте, а о серьезных симптомах, таких как диарея, сильные головные боли и лихорадка», – пояснила Анжела Родригес, секретарь испанского правительства по вопросам равенства.

Как сообщает El Pais, текст законопроекта предусматривает установление не менее трех дней отпуска по болезни в месяц для женщин, страдающих сильными менструальными болями.

Продолжительность менструального отпуска может быть продлена до пяти дней в случае интенсивных болей (очень сильных судорог, тошноты, рвоты) – чтоб его получать, надо представить справку от гинеколога.

Страх перед «стигмой»

Текст закона не является окончательным, заверила в четверг агентство Europa Press Надя Кальвиньо, первый вице-президент правительства Испании. Тем более, что некоторые организации, в том числе Всеобщий союз рабочих (ВСТ), обеспокоены возможной «стигматизацией» женщин.

«Это правительство верит в гендерное равенство и абсолютно привержено ему, и мы никогда не примем меры, которые могут привести к стигматизации женщин», – заверила Надя Кальвиньо.

Во всем мире только несколько стран ввели менструальный отпуск, включая Японию, Индонезию и Южную Корею, сообщают СМИ.

Мадрид, Елена Васильева

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