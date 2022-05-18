Еврокомиссия утвердила план по отказу от российских энергоресурсов

Еврокомиссия приняла доработанный долгосрочный план REPowerEU по отказу от российских энергоресурсов, в том числе газа.

Документ в среду представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюзу потребуется 300 млрд евро дополнительных инвестиций и сокращения потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

План предусматривает поиск альтернативных поставщиков газа, увеличение доли возобновляемой энергии и экономию топлива, передает ТАСС. Так, ЕС планирует к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45%, уточняет «Прайм».

Кроме того, странам Евросоюза предлагается перейти на совместные закупки энергоресурсов, чтобы избежать конкуренции и отказаться от поставок из России.

В качестве еще одной меры Еврокомиссия предлагает ставить солнечные батареи с 2025 года на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году.

Добавим, что для вступления в силу план должны одобрить все страны ЕС.

Брюссель, Наталья Петрова

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