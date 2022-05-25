В Греции зарегистрированы случаи проказы

В Греции зарегистрирован случай заражения проказой. Инфицированный был найден на острове Пелопоннес – это женщина 65 лет, она уже изолирована и проходит лечение в больнице в Патрах. Об этом во вторник сообщило местное государственное телевидение ERT. По данным СМИ, это уже второй случай в Греции за несколько дней.

ERT сообщает, что несколько дней назад в больнице Аттикон в Афинах появилось сообщение о пациенте с проказой.

Национальное управление здравоохранения (EODY) официально не подтвердило никаких случаев проказы в Греции. По данным одного СМИ, в 2020 году в Греции был выявлен один случай заболевания.

Афины, Елена Васильева

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