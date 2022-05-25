Чешские пивовары анонсировали неизбежный рост цен на пиво

Чехи должны готовиться к очередному резкому повышению цен на пиво. Об этом сообщил представители Чешско-Моравской ассоциации мини-пивоваренных заводов (ЧМСМП). По словам президента организации Михала Вольдриха, цена для потребителей будет отражать более высокие затраты на энергию и сырье, необходимое для производства пива, например, на солод и хмель.

«Ожидание, что к июню цены вырастут на десять процентов, подтверждается», – рассказал Волдрич.

Весной этого года большинство пивоварен подняли цены на свою продукцию, пинта пива Pilsner сейчаспродается примерно за 50 крон.

Дальнейшего повышения цен можно ожидать в конце лета, когда у многих пивоварен, во-первых, истекут контракты с энергопоставщиками и им придется согласиться на менее выгодные тарифы. Во-вторых, пивоварням придется начать варить пиво из сырья урожая этого года – оно также будет значительно дороже, поскольку у фермеров увеличились начальные затраты на производство.

Одним из наиболее важных элементов, помимо энергии и топлива, являются удобрения. По словам главы ЧМСМП, поэтому в этом году аграрии внесли меньше удобрений.

Кроме того, если нынешняя засуха сохранится, урожай ячменя и хмеля будет значительно меньше, что также отразится на ценах. В целом урожай может быть на треть ниже, чем в прошлом году.

Чешско-моравская ассоциация мини-пивоварен не хочет оценивать, насколько может вырасти цена пива для конечного потребителя. «Например, цена на солод может удвоиться, из чего можно сделать вывод о повышении цены на пиво», – сказал Волдржих.

Ни крупные пивоварни, ни Чешская ассоциация пивоварен и солодовен, которая их объединяет, не комментируют ожидаемые цены на пиво и не раскрывают свою бизнес-стратегию. Однако неофициально их представители также признают реалистичность предположений CMSMP.

Небольшие пивоварни также пострадали от пандемии коронавируса до энергетического кризиса. Около тридцати из пятисот компаний все последствия кризисных явлений уже ощутили на себе.

Прага, Елена Васильева

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