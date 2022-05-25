Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП с трамваем

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП в среду на улице Пльзеньска в Праге. Он столкнулся с трамваем на своем электромобиле Kia. Как сообщает сайт novinky.cz, спортсмену была оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
На данный момент известно, что авария произошла в среду утром. Электромобиль Kia столкнулся с трамваем, удар пришелся на водительскую сторону.
На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. Трамваи на данной линии не ходили из-за ДТП около 15 минут.
Прага, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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