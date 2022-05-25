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Среда, 25 мая 2022, 12:03 мск

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Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП с трамваем

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП в среду на улице Пльзеньска в Праге. Он столкнулся с трамваем на своем электромобиле Kia. Как сообщает сайт novinky.cz, спортсмену была оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

На данный момент известно, что авария произошла в среду утром. Электромобиль Kia столкнулся с трамваем, удар пришелся на водительскую сторону.

На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. Трамваи на данной линии не ходили из-за ДТП около 15 минут.

Прага, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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