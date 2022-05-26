Члены НАТО договорились не поставлять Украине некоторые системы вооружений

Члены НАТО неофициально договорились не поставлять Украине некоторые системы вооружений, такие как самолеты и танки, поскольку опасаются, что Россия может счесть эти поставки вступлением в войну и принять ответные меры. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на свои источники в Альянсе.

«Риск прямой военной конфронтации между НАТО и Россией должен быть сведен к минимуму», – сообщает DPA о соглашении в Альянсе.

Есть опасения, что Россия может счесть поставки западных боевых танков и боевых самолетов вступлением в войну. Такого рода системы вооружения еще не поставлялись в Украину с момента заключения этого соглашения.

Неформальное соглашение членов НАТО заключено с середины мая, пишет немецкое издание Tagesschau со ссылкой на источник в немецкой СДПГ. Две недели назад, когда канцлер Олаф Шлоц защищал подход правительства Германии к Украине в парламентском комитете по обороне, он говорил о решении НАТО «не поставлять тяжелые боевые танки». Он сказал тогда, что это было «согласовано и решено между ними» в НАТО.

«Комитет обороны был полностью проинформирован об этом в середине мая», – сказал Вольфганг Хельмих, глава парламентской группы СДПГ.

По словам Хельмиха, формального решения НАТО не существует, поскольку Североатлантический союз поставляет оружие не как таковое, поставки идут отдельным государствам-членам. Однако с тех пор все члены придерживались неформальных соглашений. «Любой, кто утверждает обратное, либо не подчинился, либо сознательно лжет», – сказал Хельмих.

Напомним также, что Израиль отклонил просьбу США о том, чтобы Германия могла поставить Украине противотанковые ракеты, изготовленные по израильским технологиям и по израильским лицензиям, сообщил сервер Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц. Это второй запрет на экспорт в Украину после запрета Эстонии на поставку израильских противокорабельных ракет Blue Spear.

Москва, Елена Васильева

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